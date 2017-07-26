Мэрия Бишкека до конца года сдаст в эксплуатацию два многоквартирных дома

Мэрия Бишкека до конца текущего года сдаст в эксплуатацию два девятиэтажных дома. Такую информацию предоставила управление капитального строительства.

Таким образом, ведутся работы по строительству крупнопанельного жилого дома в мкр. "Тунгуч". На сегодняшний день завершаются работы по возведению 8-го этажа коробки здания. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года. Общая площадь составляет – 5 925 м2. Количество квартир - 135 (однокомнатные).

В том же микрорайоне, также ведется строительство 27 - квартирного крупнопанельного жилого дома со встроенными офисными помещениями. 5-и этажный объект будет готов к концу года.

Тем временем разрабатывается проектно-сметная документация по строительству 44-х квартирного каркасно-кирпичного жилого дома в мкр "Джал" со встроенными помещениями.

В этом году управлением предусматривается строительство канализационных сетей протяженностью 11,8 км. За первое полугодие проложено 3,5 км канализационной сети. Завершены работы по строительству внешних инженерных сетей для больницы по ул. Фучика на территории городской больницы № 1.

Ведутся работы по строительству пристройки к музыкальной школе № 4 в мкр. №9, где завершаются работы по возведению коробки третьего этажа (здание трех этажное). Объект планируется вести в эксплуатацию 1 сентября текущего года. Общая площадь составляет – 780 м2.

Кроме того, ведется строительство входной группы "Бишкекский научный исследовательский институт травматологии и ортопедии". На сегодняшний день завершены работы по возведению здания коробки. В настоящее время ведутся отделочные работы и устройство пандуса. Новый объект распахнет свои двери в сентябре месяце.

Филиал поликлиники № 2 по ул. Тыныбекова 90 также подвергся реконструкции. Строители ведут работы по возведению каркаса цоколя и второго этажа. Обустраивается территория и идет прокладка наружных сетей.