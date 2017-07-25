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Восьми чиновникам подведомственных спортивных организаций объявили выговор

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Гулиза Авазова

Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта объявило выговор главам восьми подведомственных организаций.

Как сообщается, заслушав и обсудив информацию об исполнительской дисциплине, коллегия госагентства за нарушения исполнительской дисциплины объявила выговор большинству руководителей.

В частности выговоры получили глава Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов, глава Дирекции по олимпийским видам спорта Алмазбек Касенов, директор Республиканского училища олимпийского резерва (РУОР) Женишбек Кызалаков, а также генеральный директор госучреждения "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения", в ведомстве которого Дворец спорта и стадион имени Долена Омурзакова, Максат Рыспаев.

Также выговоры получили четыре начальника управлений по делам молодежи, физической культуры и спорта по регионам, в частности по Таласской области - Миндибек Бейшебаев, Чуйской области - Улан Кыдырбаев, Баткенской - Алиба Алишеров и Ошской области - Токтосун Камчыбеков.

Помимо этого, за несвоевременное и ненадлежащее исполнение поручений руководства госагентства замечания объявили директору Дирекции по неолимпийским видам спорта Жоомарту Шамканову, директору Республиканского центра по спортивно-массовой и оздоровительной работе "Жаштык" Эркину Абдылдаеву, генеральному директору госпредприятия "Центр развития этнокультуры, конноспортивной индустрии и племенного коневодства" Эламану Мамытову, заведующему административно-хозяйственным отделом госагентства Шейшену Абыталипову.

URL: http://www.vb.kg/363828
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, спорт
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