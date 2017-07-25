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На границе испанского города с Марокко мужчина напал с ножом на полицию

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На границе между Марокко и испанским автономным городом Мелилья сегодня, 25 июля, вооруженный ножом человек напал на полицейского. Злоумышленник был задержан, сообщает NewsRu.com со ссылкой на источник Reuters в местном правительстве.

Мужчина, предположительно марроканец, в 7.35 по местному времени подошел к пограничному пункту "Бени Энзар" и закричал "Аллах акбар!". Затем он атаковал полицейского и порезал ему руку. По словам источника, преступника немедленно арестовали.

Информацию о задержании нападавшего подтвердил в Twitter министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо. "Быстрые, скоординированные и профессиональные действия полиции предотвратили серьезный инцидент в Бени Энзаре. Вся моя поддержка - травмированному офицеру", - написал глава ведомства и выложил видео нападения.

Мельлия - испанский город и порт на Средиземноморском побережье Африки. Имеет статус автономного города Испании. Мусульмане составляют 30% населения, 45% исповедуют католицизм.

URL: http://www.vb.kg/363830
Теги:
религия, Испания
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