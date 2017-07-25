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Сторонники Текебаева требуют от ЦИК урегулировать вопрос с экзаменом

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Айдана Абдуваитова

У здания Центризбиркома сторонники Омурбека Текебаева потребовали от ЦИК урегулировать вопрос с предстоящим тестированием кандидата.

Сегодня после заседания Первомайского районного суда сторонники Текебаева направились в ЦИК, чтобы добиться исполнения избирательных прав кандидата.

Отметим, сегодня суд отказал Омурбеку Текебаеву в выдаче паспорта и участии в тестировании на знание госязыка. А из-за неявки кандидата на обязательное тестирование ЦИК может отказать ему в участии в выборах.

Сторонники Текебаева просят Центризбирком урегулировать этот вопрос. Они намерены дождаться, пока соберутся члены ЦИК и вынесут решение по данному делу.

URL: http://www.vb.kg/363832
Теги:
выборы, Омурбек Текебаев, ЦИК
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Комментарии
Айбек Абылгазиев
25.07.2017, 19:11
Карма: +12
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Плюсов: 27
Минусов: 15
Комментариев: 46

А зачем Текебаеву сдавать экзамен по кыргызскому языку?! В тюрьме по фене ботают, и общаются в большинстве своем на русском языке! 

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