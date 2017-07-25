Сторонники Текебаева требуют от ЦИК урегулировать вопрос с экзаменом

У здания Центризбиркома сторонники Омурбека Текебаева потребовали от ЦИК урегулировать вопрос с предстоящим тестированием кандидата.

Сегодня после заседания Первомайского районного суда сторонники Текебаева направились в ЦИК, чтобы добиться исполнения избирательных прав кандидата.

Отметим, сегодня суд отказал Омурбеку Текебаеву в выдаче паспорта и участии в тестировании на знание госязыка. А из-за неявки кандидата на обязательное тестирование ЦИК может отказать ему в участии в выборах.

Сторонники Текебаева просят Центризбирком урегулировать этот вопрос. Они намерены дождаться, пока соберутся члены ЦИК и вынесут решение по данному делу.