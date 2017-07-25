Судья по делу Текебаева в 12-й раз отказал в своем отводе 

Сегодня, 25 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Председательствующий на процессе судья Эрнис уулу Айбек вручил адвокатам письменное постановление об отказе в удовлетворении ходатайства - выдаче ID-карты и в том, чтобы Текебаев прошел экзамен по госязыку как кандидат в президенты. После этого сторона защиты в 12-й раз заявила отвод судье.

Адвокат заявил, что судья нарушил закон, дело приняло обвинительный уклон и совместно с прокуратурой суд вынесет обвинительный приговор.

В свою очередь подсудимый Текебаев напомнил, что это уже не первый отвод, заявленный судье.

"В деле есть два паспорта, один из которых нужен сейчас. Однако вы не отдали его без каких-либо аргументов. По закону паспорт должен присутствовать в деле для того, чтобы судья знал, кого судит. Это показывает политический мотив, видно, что выполняется политический заказ. Вы даже не объяснили, почему, если в деле два паспорта, я не могу забрать один. Я депутат, у меня мандат еще никто не отбирал. Даст бог, и завтра буду депутатом, как из этого места выйду. Есть надежда, что выйду, верю", - сказал Текебаев.

Гособвинение выступило против данного ходатайства. Судья, выйдя из совещательной комнаты, отказал в отводе.