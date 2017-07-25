Конфликт между жителями сел Степное и Алексеевка перешел в драку

В селе Степном Чуйской области произошла массовая драка с применением охотничьего ружья. Об этом "ВБ" сообщили в УВД Чуйской области.

По данным правоохранителей, потасовка произошла в ночь на 24 июля, когда в селе должна была состояться свадьба. Конфликт возник из-за того, что в момент, когда за невестой пришли жители другого селения, возник вопрос о наличии у гостей спиртного. Приглашенные в свою очередь сказали, что не имеют. На этой почве, предположительно, и произошел конфликт.

В УВД отметили, что примерно в 01.35 в дежурную часть Жайылского района поступило сообщение, что в селе собрались несколько молодых людей и были слышны выстрелы. Оперативная группа выехала на место происшествия. Когда сотрудники подъехали, к ним навстречу на большой скорости ехали три автомашины, в них находились 28 человек.

Все они были помещены в ИВС. При обыске у них было найдено охотничье ружье, из которого во время драки был произведен выстрел. В результате осколочные ранения и телесные повреждения получили 40-летний М.К. и 27-летние С.С., Б.М., Т.Б. и Б.Н.

По данным УВД Чуйской области по этому делу возбужденно уголовное дело по статье 234 УК КР (хулиганство). Подозреваемыми на сегодняшний день являются два человека, они задержаны по другой статье.

"Когда они подходили к месту, где была назначена встреча, один из жителей Алексеевки выстрелил в сторону ребят из села Степное. В результате незначительные осколочные ранения получили пять человек", - сообщили в УВД Чуйской области.