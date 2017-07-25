Джурабаева: Создается впечатление о бездействии ЦИК в отношении к Текебаеву

ЦИК задерживает с решением об избирательных правах кандидатов, находящихся под стражей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева, комментируя ситуацию Омурбека Текебава.

Она написала, что еще 21 июля от уполномоченного представителя по выборам кандидата Омурбека Текебаева в адрес ЦИК поступило обращение с просьбой обеспечить возможность сдачи языкового теста. И вопрос о том, какие меры предприняла ЦИК для обеспечения его избирательных прав, до сих пор остается неясным.

По ее словам, ЦИК после получения графика сдачи языкового теста из комиссии по языку должна была направить этот график и соответствующие обращения руководителям учреждений, где содержатся под стражей выдвинувшиеся кандидаты. За истекшие четыре дня ЦИК уже должна была получить ответы от руководителей, в том числе и от СИЗО ГКНБ, в котором находится Омурбек Текебаев.

"К настоящему времени ситуация остается неясной. Возможно, соответствующие письма уже направлены в места содержания под стражей кандидатов. В таком случает прошу проинформировать об этом не только членов ЦИК, но и широкую общественность. Пока же у граждан создается впечатлении о бездействии ЦИК по этому вопросу, и даже о нежелании воспользоваться теми полномочиями, которыми ЦИК наделена Законом. Если же этим вопросом ни председатель ЦИК, ни заместители председателя ЦИК не занимались, обращаюсь ко всем членам ЦИК не оставаться в стороне и принять соответствующее решение, обеспечивающее равную для всех кандидатов возможность прохождения теста на знание государственного языка", - написала Джурабаева.

Напомним, с 26 июля начинается тестирование кандидатов в президенты. В отношении Омурбека Текебаева и других кандидатов, находящихся под стражей, возникла проблема: суд не отпускает их на сдачу теста, а неявка может стать причиной в отказе Центризбиркома в участии в предвыборной гонке.