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УВД Иссык-Кульской области нашло парней, якобы пытавшихся украсть полячку

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Родион Решетов

УВД Иссык-Кульской области нашло парней, которые якобы приставали к гражданке Польши. По словам представителей правоохранительных органов, мужчины пытавшиеся подвезти девушку были чересчур активными, чем и напугали ее.

"Таксистов мы нашли, но по их показаниям девушка шла в сторону "Карвена". Вся суть была в языковом барьере. Она на русском не понимала, а они на английском. Когда она шла у нее на пути стояли таксисты, они начали вести ее в такси. Она этого испугалась и начала кричать, и один из них сказал, чтобы ее не трогали. Она побежала и потом села в другое такси. Тот тоже ее не понимал, и когда они проехали ее пансионат, она начала кричать. Таксист испугался и повернул обратно", - сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Он также добавил, что сейчас девушка находится в Чолпон-Атинском РОВД и дает показания. Она сказала, что претензий к сотрудникам милиции не имеет.

Напомним, ранее в СМИ Кыргызстана сообщалось о том, что в Иссык-Кульской области гражданка Польши была дважды похищена.

URL: http://www.vb.kg/363836
Теги:
Иссык-Кульская область, УВД
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