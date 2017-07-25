ЦИК перенес рассмотрение вопроса о сдаче теста Текебаевым

Сегодня, 25 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

В ходе процесса суд отказал ему в выдаче паспорта, что не позволяет ему принять участие в тестировании на знание госязыка. Если же кандидат не явится на обязательное тестирование, ЦИК может отказать ему в участии в выборах. В связи с чем сторонники атамекеновца организовали митинг сначала возле суда, а затем напротив Центризбиркома. Они просят ЦИК урегулировать этот вопрос.

В итоге рабочая комиссия ЦИК решила перенести рассмотрение вопроса о допуске Омурбека Текебаева к сдаче теста на знание государственного языка. Об этом сообщил юрист партии "Ата Мекен" Канат Азиз.

"Завтра в 10:30 рабочая комиссия продолжит рассмотрение этого вопроса. Могу сказать, что мы уже наполовину себя обезопасили, завтра у нас уполномоченный представитель будет находиться на тесте по государственному языку и предупредит, что этот вопрос до конца еще не решен. Если даже этот вопрос отложат на 10-15 дней, то мы вернемся к ситуации, когда Текебаева не обеспечат равными условиями", - сказал он.

Он также отметил, что сторонники лидера партии "Ата Мекен" завтра вновь соберутся возле здания ЦИК в 09:00.