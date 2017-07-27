Погода
$ 68.56 - 68.79
€ 79.85 - 80.77

Аварийные школы столицы все же отремонтируют

154  0
ВБ

Титульным списком строек на текущий год также предусмотрен аварийно-восстановительный ремонт четырех столичных школ. Об этом сообщили в Управление капитального строительства мэрии г. Бишкек.

По итогам конкурсных торгов определен подрядчик и заключен договор на аварийно-восстановительный ремонт общеобразовательных учреждений № 25, 10, 44, 28. В настоящий момент ведется демонтаж, усиливают несущие конструкции.

По сш № 46 начаты работы по устройству кровли из металлочерепицы по второму блоку. По остальным объектам проводятся конкурсные торги на закупку работ.

URL: http://www.vb.kg/363838
Теги:
мэрия, ремонт, строительство, школа
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  