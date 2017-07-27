Аварийные школы столицы все же отремонтируют

Титульным списком строек на текущий год также предусмотрен аварийно-восстановительный ремонт четырех столичных школ. Об этом сообщили в Управление капитального строительства мэрии г. Бишкек.

По итогам конкурсных торгов определен подрядчик и заключен договор на аварийно-восстановительный ремонт общеобразовательных учреждений № 25, 10, 44, 28. В настоящий момент ведется демонтаж, усиливают несущие конструкции.

По сш № 46 начаты работы по устройству кровли из металлочерепицы по второму блоку. По остальным объектам проводятся конкурсные торги на закупку работ.