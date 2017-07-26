Глава ГРС рассказал своим сотрудникам, как не грубить гражданам

Председатель ГРС при ПКР Дастан Догоев провел совещание по итогам рабочей поездки в Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области. Об этом сообщает пресс-служба Госрегистра.

Так, в южных регионах были проинспектированы работы центров обслуживаний населения, отделы записей актов гражданского состояния, паспортно-визовых регистрационных работ (ОПВРР) и отделы регистрации автомототранспортных средств и водительского состава.

Догоев призвал сотрудников подведомственных структур ГРС качественно оказывать государственные услуги и стараться не грубить гражданам. "Я вас понимаю, работать с населением сложно. Но если даже повторно разъясняете гражданину, а он вас все еще не понимает, то даже тогда старайтесь не грубить, контролируйте себя, лучше на две-три минуты выйдете из кабинета и подышите свежим воздухом", - сказал глава ГРС.

В ходе встречи с местными властями были обсуждены вопросы по уточнению списков избирателей, сбор биометрических данных граждан и проведения разъяснительных работ среди населения по вопросам списков избирателей.

По итогам совещания было поручено временно возобновить работу мобильных групп по сбору биометрических данных. "Несмотря на то что более 3 млн кыргызстанцев сдали свои биометрические данные, все еще есть граждане, которые по разным причинам не прошли биометрическую регистрацию. Пока гражданин не пройдет биометрическую регистрацию, не попадет в список избирателей. Поэтому в каждый район необходимо отправить по одному комплекту оборудования, чтобы на местах наши сотрудники в сотрудничестве с местными властями могли выезжать и проводить регистрацию. Мобильные группы должны работать до 30 сентября", - сказал Догоев.