Погода
$ 68.55 - 68.79
€ 79.58 - 80.27

Назван город, в котором пройдёт Евровидение в 2018 году

249  0
www

Европейский вещательный союз совместно с национальным телевидением Португалии определили город, в котором в 2018 году пройдёт 63-й песенный конкурс "Евровидение", сообщает RT.

Был опубликован вступительный ролик, посвящённый будущему мероприятию, который состоится в Лиссабоне.

Также стало известно, когда пройдут полуфиналы и финал конкурса.

Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а финал назначен на 12 мая.

Португалия завоевала право проведения "Евровидения" благодаря победе Салвадора Собрала, исполнившего песню Amar pelos dois.

URL: http://www.vb.kg/363840
Теги:
конкурс, музыка, Португалия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  