Назван город, в котором пройдёт Евровидение в 2018 году

Европейский вещательный союз совместно с национальным телевидением Португалии определили город, в котором в 2018 году пройдёт 63-й песенный конкурс "Евровидение", сообщает RT.
Был опубликован вступительный ролик, посвящённый будущему мероприятию, который состоится в Лиссабоне.
Welcome to Lisbon! #Eurovision2018 pic.twitter.com/jhJ1tNmgtC— Eurovision (@Eurovision) 25 июля 2017 г.
Также стало известно, когда пройдут полуфиналы и финал конкурса.
Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а финал назначен на 12 мая.
Португалия завоевала право проведения "Евровидения" благодаря победе Салвадора Собрала, исполнившего песню Amar pelos dois.