Назван город, в котором пройдёт Евровидение в 2018 году

Европейский вещательный союз совместно с национальным телевидением Португалии определили город, в котором в 2018 году пройдёт 63-й песенный конкурс "Евровидение", сообщает RT.

Был опубликован вступительный ролик, посвящённый будущему мероприятию, который состоится в Лиссабоне.

Также стало известно, когда пройдут полуфиналы и финал конкурса.

Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а финал назначен на 12 мая.

Португалия завоевала право проведения "Евровидения" благодаря победе Салвадора Собрала, исполнившего песню Amar pelos dois.