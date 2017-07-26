4G Wi-Fi роутер от MegaCom. Возьми интернет с собой!

В век информационных технологий можно носить в кармане целый мир, ведь размер 4G Wi-Fi роутера от MegaCom позволяет это сделать. Благодаря этому компактному устройству, вы сможете пользоваться мобильным интернетом, а также делиться им с родными и друзьями.

Ведущий мобильный оператор предоставляет уникальный шанс для своих абонентов – подключитесь к тарифу "Безлимитный 4G" от MegaCom и получите 4G Wi-Fi роутер бесплатно!

Необходимо подключить тариф "Безлимитный 4G" сроком на 90 дней в любом из Центров продаж и обслуживания или Фирменных салонов компании, находящихся в зоне покрытия сети 4G LTE. Наличие роутеров в ближайшем ЦПО или ФС уточняйте по номеру *500.

Стоимость подключения на 90 дней по акции составит всего 3100 сомов, без учета акции - 3870 сомов, так как стандартная абонентская плата составляет 1290 сомов за 30 дней.

При получении роутера необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Срок действия акции и количество роутеров ограничены.

4G LTE от MegaCom – почувствуй настоящую скорость!