Текебаеву могут назначить дежурного адвоката

Сегодня, 26 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В начале заседания стало известно, что адвокат Текебаева Канат Хасанов заболел. Адвокат другого подсудимого, Чотонова, предположил, что защитник, возможно, находится на заседании в ЦИК. В итоге сторона защиты и сами подсудимые предложили подождать адвоката.

На это представитель гособвинения заявил, что адвокат Хасанов знал, на какое время назначен процесс, и предложил назначить подсудимому другого адвоката.

Напомним, накануне, 25 июля, два адвоката Текебаева - Чынара Джакупбекова и Искен Афиджанов в письменном виде обратились в суд с просьбой отложить процесс в связи с невозможностью их участия по состоянию здоровья.