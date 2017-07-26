Погода
$ 68.55 - 68.79
€ 79.58 - 80.27

Состояние избитого в московском метро кыргызстанца удовлетворительное

176  0
Айдана Абдуваитова

Состояние избитого в московском метро 19-летнего кыргызстанца удовлетворительное. Об этом сообщили в кыргызском посольстве в Москве.

По информации лечащего врача, у парня ушиб головного мозга, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данному факту проводится доследственная проверка, задержан один гражданин России.

В посольстве отметили, что до публикации в СМИ сам пострадавший не обращался в посольство.

Напомним, в воскресенье, 23 июля, в подземном переходе станции метро "Авиамоторная" в Москве произошла драка. Группа молодых людей избила 19-летнего кыргызстанца. Полицейские доставили в участок шестерых студентов в возрасте примерно от 18 до 20 лет.

URL: http://www.vb.kg/363846
Теги:
соотечественники
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  