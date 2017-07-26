Состояние избитого в московском метро кыргызстанца удовлетворительное

Состояние избитого в московском метро 19-летнего кыргызстанца удовлетворительное. Об этом сообщили в кыргызском посольстве в Москве.

По информации лечащего врача, у парня ушиб головного мозга, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данному факту проводится доследственная проверка, задержан один гражданин России.

В посольстве отметили, что до публикации в СМИ сам пострадавший не обращался в посольство.

Напомним, в воскресенье, 23 июля, в подземном переходе станции метро "Авиамоторная" в Москве произошла драка. Группа молодых людей избила 19-летнего кыргызстанца. Полицейские доставили в участок шестерых студентов в возрасте примерно от 18 до 20 лет.