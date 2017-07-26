Золото, которое не имеет ценности, или Медаль для интерьера

Только перед вступительными экзаменами в вузы выпускники–медалисты кыргызстанских средних школ узнали о том, что их золотые медали не имеют ценности.

В разгаре вступительные экзамены в вузы Кыргызстана. Время волнующее и нервное как для выпускников школ, так и для их родителей. Еще год назад абитуриенты, которые оканчивали средние учебные заведения с золотой медалью, могли рассчитывать на гарантированное поступление на бюджетное отделение государственных вузов. Ведь при наличии медали абитуриенту добавлялось по 20 баллов при сдаче экзамена по 1–2 профильным предметам, установленным правилами учебного заведения.

В текущем году правила изменились. 171 обладатель аттестата с отличием лишился преференций и поступает в вузы на общих основаниях. Проще говоря, заработанное кровью и потом "золото" будет полезнее в качестве, например, элемента домашнего интерьера, нежели при поступлении в вуз. Потому как только в июне стало известно о том, что двадцать заветных баллов больше не дают медалисту никаких преимуществ на вступительных экзаменах.

Между тем многие поколения школьников стремились учиться на "отлично" все 11 лет и упорным трудом зарабатывали "золото". Оно была заветной мечтой для многих, и особенно для детей из малообеспеченных семей и выпускников из глубинки. Это был их шанс, как говорится, выйти в люди благодаря своим знаниям.

Необходимо напомнить, что высшая школьная награда дается нелегко: кроме обязательного для всех выпускников общереспубликанского тестирования (ОРТ), претенденты на "золото" подтверждают знания и право на медаль перед специальной комиссией. Получается, что в этом году 171 медалист напрасно проходил дополнительные испытания.

Как стало известно, исключения из правил для поступающих в вузы абитуриентов все–таки имеются. Но они не для обладателей "золота". Отдельным потоком в этом году проходят вступительные испытания победители в ОРТ (их 55 человек), удостоенные "золотого сертификата", который дает право поступить в любой отечественный вуз без экзаменов.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, часть из привилегированных абитуриентов выбрала местом учебы Кыргызско–Российский Славянский университет, другие подали документы в Кыргызскую государственную медицинскую академию. Есть те, кто предпочел Американский университет Центральной Азии, некоторые уехали получать знания в вузах ближнего и дальнего зарубежья.

Кто бы спорил, прекрасно, что в Кыргызстане есть молодые люди, которые, возможно, в ближайшем будущем принесут неоценимую пользу стране посредством своих знаний. Но родители медалистов не согласны с тем, что количество умников (в хорошем смысле этого слова) ограничивается цифрой "55".

- Зачем тянуться к медали, если она не дает преференций? И что теперь, повесить ее на стену и любоваться?! - недоумевают мамы и папы обладателей "золота". - О том, что в этом году отменили дополнительные баллы, мы узнали только от членов приемной комиссии. Почему правила игры поменялись в самый последний момент?

Действительно, об отмене дополнительных баллов медалистам стало известно только тогда, когда ОРТ с выбранными дополнительными предметами было уже позади. А ведь знай обладатели "золота" об изменениях заранее, они могли бы поменять тактику подготовки к тестированию. Одним словом, отметку привилегий кроме как подножкой на финише и не назовешь.

В этой ситуации радует лишь один немалозначительный факт: практически никто из 171 медалиста не остался за бортом. Кто–то поступил на контрактное обучение, другие - в зарубежные университеты. Многие из них будут получать знания посредством бюджетного обучения. Между тем остается открытым главный вопрос: зачем нужна золотая медаль при таком раскладе?

- Получается, что высшая школьная награда уже не показатель глубины знаний, трудолюбия и способностей ученика? - вопрошает известный в республике врач Турат КАСЫМБЕКОВ, дочь которого оказалась также в неоднозначной ситуации.

Доктор считает, что золотая медаль может быть сильным мотиватором для получения знаний и является заслуженной наградой ребенку за его труд. В то же время ОРТ по большому счету рассчитано на смекалку, на логику мышления и только отчасти на знания.

Между тем тему ОРТ обсуждали неоднократно. Сегодня тестирование признано необходимым условием, поскольку выполняет важную государственную задачу - обеспечивает равный, справедливый доступ к высшему образованию в нашей стране.

- Нет, я не против ОРТ, но считаю, что золотая медаль должна иметь смысл и приносить пользу ее обладателю, - говорит собеседник. - Слава богу, в нашей семье после "позднего зажигания" Министерства образования и науки все сложилось удачно - дочь стала студенткой вуза и без дополнительных баллов. Но ведь есть в этой ситуации и пострадавшие.

На вопрос, почему отменены дополнительные 20 баллов медалистам, главный специалист управления профессионального образования МОиН Евгения ЧУБУКОВА ответила: "Эта было сделано в рамках борьбы с коррупцией. О чем говорится в постановлении правительства КР № 355 от 8 июня 2017 года. Об этом в письменной форме Министерство образования и науки немедленно уведомило ректоров вузов".

По словам Чубуковой, были случаи, когда выпускники школ, получив аттестат зрелости красного цвета, не набирали даже порогового балла по ОРТ. Это вызывало массу вопросов. Например, не подыгрывают ли ученикам "добрые" преподаватели за определенное вознаграждение?

Никто не спорит, с коррупцией в образовательной системе необходимо бороться давно и беспощадно. Ведь и без специальных расследований очевидно, что добрая часть выпускников школ имеют неплохие аттестаты за счет родительских денег. Однако статистика - наука упрямая. Потому как явно, что общий уровень знаний в школах КР оставляет желать лучшего. Однако, несмотря на это, с каждым годом растет число поступающих в высшие учебные заведения. Вот только специалисты из них выходят никудышные. И это не может не тревожить общество.

Между тем необходимо признать: большинство из тех, кто становится обладателями золотых медалей, на самом деле способные и трудолюбивые ребята. Почему они должны страдать в рамках борьбы с коррупцией, которую объявляют накануне вступительных экзаменов? По крайней мере это не справедливо. Можно только догадываться о том, как после правительственного постановления № 355 от 8 июня 2017 года чувствовали себя те, кто был лишен свободного времени и прочих радостей в погоне за "золотом".

Тимур Гранин.