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Еще один пенсионер заявил о президентских амбициях

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Айдана Абдуваитова

В Центризбирком с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на пост президента обратился еще один гражданин. Об этом сообщили в ЦИК.

Свою кандидатуру выдвинул Калмамат Мактымбаев, 1952 года рождения, пенсионер.

По состоянию на 26 июля в ЦИК поступило 31 заявление о выдвижении своей кандидатуры: Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайпидин Султанидинов, Камила Шаршекеева, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Рита Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев, Кубан Чороев, Анвар Сартаев, Куттубек Бешбаков, Игорь Трофимов, Максатбек Жумабеков, Улугбек Кочкоров, Нусрет Мамедов, Руслан Джунусов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров, Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Садыр Жапаров, Алмаз Каримов, Токтайым Уметалиева, Калмамат Мактымбаев.

Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова, Бакыта Торобаева, Исхака Масалиева, Камчибека Ташиева и Ахматбека Келдибекова представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/363849
Теги:
выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (32 материалов)
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Комментарии
Санжар
26.07.2017, 10:39

Вы вчитайтесь и вдумайтесь пожалуйста в эти фамилии. Как звучат а? Сплошные бузотеры, коррупционеры, ямакаси-каскадеры, пенсионеры, со школьным образованием, недобитым высшим образованием. Есть даже ПэТэУшник. Нормальных людей у нас нет по ходу в стране?

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