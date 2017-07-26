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Президент КР принял поэта, писателя и востоковеда Бронтоя Бедюрова

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ВБ

Алмазбек Атамбаев в госрезиденции в г. Чолпон-Ате принял поэта, востоковеда, народного писателя Республики Алтай Бронтоя Бедюрова, прибывшего в страну для участия в Международном форуме "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи была отмечена важность дальнейшей активизации связей между кыргызами и народами Алтая в культурно-гуманитарной сфере с учетом общности их языка, культуры и истории.

Алмазбек Атамбаев и Бронтой Бедюров обменялись мнениями об идее "Алтайской цивилизации" и наметили планы по дальнейшему совместному ее продвижению, подчеркнули важность взаимного обогащения языков народов алтайской семьи.

URL: http://www.vb.kg/363850
Теги:
Алмазбек Атамбаев
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