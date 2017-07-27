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В мавзолее Шах-Фазиль проходит второй этап реставрационных работ

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ВБ

Специалистами Ошского специализированного реставрационного управления Министерства культуры, информации и туризма КР начат второй этап реставрации знаменитого мавзолея Шах-Фазиль, расположенного в селе Сафед-Булан Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщил директор НИПИ "Кыргызреставрация" Джумамедель Иманкулов.

Выполненный в 2014-2015 гг. первый этап включал в себя работы по реставрации купола мавзолея, гидроизоляции фундамента и нормализации температурно-влажностного режима внутри памятника.

Сложность восстановления мавзолея Шах-Фазиль заключалась в том, что памятник неоднократно подвергался реставрации еще в советское время, однако ни одна не была доведена до завершения. Первоначально установленные металлические леса по причине незавершенности работ простояли более 40 лет как снаружи мавзолея, так внутри его. Такое положение способствовало разрушению уникального памятника, особенно последние 10-15 лет.

URL: http://www.vb.kg/363851
Теги:
Джалал-Абадская область, памятник, Министерство культуры и туризма
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