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Член ЦИК заявила о давлении атамекеновцев. Последние не согласны с этим

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Родион Решетов

Возле здания ЦИК по-прежнему проходит акция в поддержку Омурбека Текебаева. Его сторонники пытались попасть на заседание рабочей группы, которая рассматривает вопрос о допуске лидера партии "Ата Мекен" к тесту по госязыку.

Отметим, пока результат обсуждений неизвестен. Однако журналистов уже пустили в здание Центризбиркома. К прессе вышла член ЦИК Елена Джилкичиева, она рассказала, что они дали поручения госорганам о действиях в рамках закона и соблюдении конституционных прав.

Кроме того, она заявила, что со стороны атамекеновцев оказывается определенное давление.

"В некоторых СМИ появилась информация, что мы отказали в доступе к тесту. Это неправда, мы рассмотрели и приняли решение отправить список и график с обязательством, чтобы они соблюдали конституционные права. Но кое-кто потребовал, чтобы мы требовали у суда того же. Но я считаю, что эти требования необоснованные. Кроме того, на нашу рабочую группу было оказано очень большое давление со стороны всех представителей, которых вы видите. Я решила вынести этот вопрос на рассмотрение ЦИК, чтобы рассмотрела не только рабочая группа", - сказала Джилкичиева.

Однако юристы партии "Ата Мекен" отрицают давление на ЦИК и попросили объяснить, в чем именно это проявлялось. На что член ЦИК ответила, что прямо сейчас на нее давят.

Затем со своими пояснениями выступила депутат ЖК КР от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко. Она сказала, что никакого давления не было и нет, они приводят свои доводы в рамках закона.

"Именно ЦИК должна была направить соответствующее письмо в ГКНБ, для того чтобы обеспечить конституционным правом Текебаева, обеспечить доступ для сдачи экзамена на знание госязыка. Кроме того, мы говорим о том, что это письмо в качестве уведомления должно было быть направлено и в суд не с целью вмешательства в судопроизводство, это не имеет никакого отношения к существу дела. Пока идет судебный процесс Омурбек Чиркешович не является осужденным, поэтому его конституционные права никто не вправе нарушать. В ЦИК обязаны были уведомить госорганы, в том числе и суд, что эти права не должны быть нарушены и доступ к сдаче госэкзамена должен быть обеспечен. Мы привели доводы, затем нас попросили удалиться из зала, потому что члены комиссии будут совещаться. Мы вышли. Группа посовещалась и вынесла решение, что никакого давления не было, а давление на них оказывается с другой стороны", - сказала Никитенко.

URL: http://www.vb.kg/363852
Теги:
выборы, Омурбек Текебаев, ЦИК
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Комментарии
Vasilina Alekseeva
26.07.2017, 12:04
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2006 год и Канат Хасанов требует, чтобы мандат выдали... Рыспеку. Ничего не напоминает?   

Бишкек, 25 апреля – ИА «24.kg», Жылдыз МАМЫТОВА. О своем намерении подать в суд на председателя ЦИК КР Туйгунаалы Абдраимова адвокаты Рысбека Акматбаева сообщили сегодня на пресс-конференции. По словам адвоката Таалайбека Курманалиева, прошло две недели со дня победы Акматбаева на выборах в Балыкчынском избирательном округе № 69. Однако реакции ЦИК нет до сих пор. «На каком основании не выдается мандат победившему кандидату?», - задается вопросом адвокат. «Ответом Абдраимова было вчерашнее письмо. В нем он ссылается на 56 статью Кодекса «О выборах», в которой говорится, что кандидат, получивший максимальное количество голосов избирателей, не может быть зарегистрирован, если против него возбуждено уголовное дело», - отметил юрист. Как сообщили защитники Акматбаева, против их клиента «не могут быть возбуждены уголовные дела десятилетней давности». «Мы настаиваем, чтобы кандидату в депутаты по Балыкчынскому округу выдали законный мандат», - заявил Канат Хасанов. «Нас возмущает, что решение председатель ЦИК принял единолично, а не коллегиально, как положено», - сказали адвокаты.

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