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На пешеходном переходе в 12-м микрорайоне насмерть сбили девушку

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Глеб Куренев

Вчера, 25 июля, примерно в 21.45 на пешеходном переходе насмерть сбили девушку. Об этом "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции Бишкека.

Информация о ДТП поступила на пульт патрульной милиции в 21.45. Сообщалось, что на пешеходном переходе на Южной магистрали в 12-м микрорайоне водитель автомобиля сбил девушку. На место выехал наряд патрульных. Выяснилось, что автомобиль "Форд" двигался в западном направлении. Увидев, что перед пешеходным переходом припарковался автомобиль, чтобы избежать столкновения, водитель "Форда" вывернул руль и сбил переходившую улицу девушку 1987 года рождения. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Очевидцы сообщали, что водитель скрылся с места ДТП, однако в милиции заверили, что водитель находился возле погибшей до приезда сотрудников патрульной милиции в шоковом состоянии.

Водителя задержали и провели экспертизу, мужчина оказался трезв.

В настоящий момент все собранные материалы переданы в следственный отдел.

URL: http://www.vb.kg/363853
Теги:
ДТП, Бишкек
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