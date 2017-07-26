На пешеходном переходе в 12-м микрорайоне насмерть сбили девушку

Вчера, 25 июля, примерно в 21.45 на пешеходном переходе насмерть сбили девушку. Об этом "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции Бишкека.

Информация о ДТП поступила на пульт патрульной милиции в 21.45. Сообщалось, что на пешеходном переходе на Южной магистрали в 12-м микрорайоне водитель автомобиля сбил девушку. На место выехал наряд патрульных. Выяснилось, что автомобиль "Форд" двигался в западном направлении. Увидев, что перед пешеходным переходом припарковался автомобиль, чтобы избежать столкновения, водитель "Форда" вывернул руль и сбил переходившую улицу девушку 1987 года рождения. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Очевидцы сообщали, что водитель скрылся с места ДТП, однако в милиции заверили, что водитель находился возле погибшей до приезда сотрудников патрульной милиции в шоковом состоянии.

Водителя задержали и провели экспертизу, мужчина оказался трезв.

В настоящий момент все собранные материалы переданы в следственный отдел.