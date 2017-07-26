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ОАО "Северэлектро" объявляет о начале акции по списанию пени

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ВБ

В честь Дня независимости Кыргызской Республики абонентам, погасившим имеющиеся долги в период с 1 по 31 августа, а также оплатившим текущие начисления, будут списаны пени. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Акция по списанию пени - это возможность рассчитаться с долгами, сэкономив на начисленных пенях. При этом абоненты не только сберегут свои средства, но и вычеркнут себя из "черных списков" должников, избегут судебных исков и других неприятных последствий, предусмотренных законодательством, отметили в энергокомпании.

В акции могут принять участие следующие категории потребителей:

  1. организации, финансируемые из республиканского бюджета;
  2. организации, финансируемые из местного бюджета;
  3. муниципальные организации;
  4. население (бытовые потребители).

Одним из условий списания пени участникам акции из Чуйской области является оплата электроэнергии, использованной в августе, до получения счетов-извещений в первой декаде сентября.

Условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением, а также на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении.

Более подробную информацию можно узнать по круглосуточному телефону колл-центра 12-09, а также на официальном сайте ОАО "Северэлектро".

URL: http://www.vb.kg/363856
Теги:
акции, долг, Северэлектро
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