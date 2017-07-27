Лидер партии "Кыргызстан" будет баллотироваться в президенты

Канат Исаев будет баллотироваться в президенты от партии "Кыргызстан". Об этом стало известно сегодня, 27 июля, по итогам V съезда партии в Бишкеке.

Члены партии единогласно поддержали выдвижение кандидатуры Каната Исаева на предстоящих парламентских выборах.

Отметим, весной этого года было заведено уголовное дело в отношении Исаева и еще нескольких лиц, обвиняемых в коррупции. В мае в отношении обвиняемого Исаева следственным органом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В начале июня Исаеву было предъявлено еще одно обвинение в коррупции в бытность мэром города Токмак.

В случае регистрации в ЦИК Исаев станет восьмым по счету кандидатом, выдвинутым от партий. Остальные 32 кандидата являются самовыдвиженцами.