Погода
$ 68.56 - 68.79
€ 79.85 - 80.77

Лидер партии "Кыргызстан" будет баллотироваться в президенты

214  0
Айдана Абдуваитова

Канат Исаев будет баллотироваться в президенты от партии "Кыргызстан". Об этом стало известно сегодня, 27 июля, по итогам V съезда партии в Бишкеке.

Члены партии единогласно поддержали выдвижение кандидатуры Каната Исаева на предстоящих парламентских выборах.

Отметим, весной этого года было заведено уголовное дело в отношении Исаева и еще нескольких лиц, обвиняемых в коррупции. В мае в отношении обвиняемого Исаева следственным органом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В начале июня Исаеву было предъявлено еще одно обвинение в коррупции в бытность мэром города Токмак.

В случае регистрации в ЦИК Исаев станет восьмым по счету кандидатом, выдвинутым от партий. Остальные 32 кандидата являются самовыдвиженцами.

URL: http://www.vb.kg/363857
Теги:
выборы, Канат Исаев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (36 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  