Кыргызстанец погиб в результате ДТП в Казахстане

27-летний гражданин Кыргызстана погиб в результате ДТП в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 июля. Автомашина "ВАЗ 2107" и грузовик столкнулись. В салоне автомашины "ВАЗ 2107" находились 4 человека, из них трое - граждане КР и один гражданин РФ. В результате столкновения погиб кыргызстанец Эрнис Мураталиев 1989 года рождения. Остальные пассажиры были госпитализированы.

"По предварительной информации, виновником ДТП является погибший, который не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовой автомашиной", - отметили в ведомстве.

По данному факту компетентными органами Казахстана возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия. Посольство КР в РК прорабатывает вопрос доставки тела на родину.