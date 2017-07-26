"Лаборатория Касперского" создала всемирный бесплатный антивирус

"Лаборатории Касперского" 25 июля объявила о запуске всемирного бесплатного антивируса Kaspersky Free. Об этом сообщил основатель компании Евгений Касперский в своем блоге, сообщает РБК.

Выпуск антивируса приурочен к 20-летию компании. По словам Касперского, бесплатный антивирус предоставляет только базовый набор функций для защиты компьютеров и не конкурирует с платными версиями антивирусов. В бесплатном антивирусе будут доступны файловый, почтовый и веб-антивирусы, а также автоматические обновления, самозащита и карантин, которые обеспечат безопасное нахождение пользователей в интернете.

Первая волна распространения бесплатного антивируса начнется в июле и затронет США, Канаду, страны тихоокеанской Азии и Казахстан. В сентябре компания представит свой бесплатный софт в Индии, Гонконге, на Ближнем Востоке, в Африке, Турции и Латинской Америке. В октябре бесплатный антивирус будет доступен в странах Евросоюза, а также в Японии и Южной Корее.

Касперский отметил, что компания успешно протестировала Kaspersky Free в 2016 году в России, Украине и Беларуси, а также в Китае, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.