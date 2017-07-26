Алмазбек Атамбаев решил отдохнуть и взял трудовой отпуск

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев взял трудовой отпуск с 26 июля. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

До какого числа продлятся каникулы и где проведет отдых президент, не уточняется.

Последний раз президент брал трудовой отпуск 9 января 2017 года. Он был краткосрочным и продлился до 14 января. Тогда Алмазбек Атамбаев после рабочей поездки в Китай решил остаться в этой стране и отдохнуть.