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Алмазбек Атамбаев решил отдохнуть и взял трудовой отпуск

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев взял трудовой отпуск с 26 июля. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

До какого числа продлятся каникулы и где проведет отдых президент, не уточняется.

Последний раз президент брал трудовой отпуск 9 января 2017 года. Он был краткосрочным и продлился до 14 января. Тогда Алмазбек Атамбаев после рабочей поездки в Китай решил остаться в этой стране и отдохнуть.

URL: http://www.vb.kg/363860
Теги:
Алмазбек Атамбаев
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Комментарии
Банин Александр
26.07.2017, 11:33
Карма: -60
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 68
Минусов: 128
Комментариев: 74

Он выбрал местом отдыха наше озеро, а не Дубаи, как наши некоторые чиновники и не Венецию, как мародер!

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