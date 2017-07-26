Погода
$ 68.55 - 68.79
€ 79.58 - 80.27

В суде по делу Текебаева назначили дежурного адвоката

181  0
Аида Джумашева

Сегодня, 26 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В начале заседания стало известно, что адвокат Текебаева Канат Хасанов заболел.

После объявленного судьей перерыва от адвоката Хасанова поступило письменное обращение о том, что он болен. Он ходатайствовал отложить процесс на другой день.

Гособвинение выступило против. Выйдя из совещательной комнаты,  судья Айбек Эрнис уулу вынес постановление о назначении подсудимому дежурного адвоката - Эльмиру Чоноеву.

Сам Текебаев заявил, что отказывается от госадвоката и  найдет себе четвертого защитника.  Судья отметил, что это его право и трех других его адвокатов он не убирает.

В итоге процесс отложили на 27 июля.

Напомним накануне, 25 июля, два адвоката Текебаева - Чынара Джакупбекова и Искен Афиджанов в письменном виде обратились в суд с просьбой отложить процесс в связи с невозможностью их участия по состоянию здоровья.

URL: http://www.vb.kg/363862
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (13 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  