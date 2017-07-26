В суде по делу Текебаева назначили дежурного адвоката

Сегодня, 26 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В начале заседания стало известно, что адвокат Текебаева Канат Хасанов заболел.

После объявленного судьей перерыва от адвоката Хасанова поступило письменное обращение о том, что он болен. Он ходатайствовал отложить процесс на другой день.

Гособвинение выступило против. Выйдя из совещательной комнаты, судья Айбек Эрнис уулу вынес постановление о назначении подсудимому дежурного адвоката - Эльмиру Чоноеву.

Сам Текебаев заявил, что отказывается от госадвоката и найдет себе четвертого защитника. Судья отметил, что это его право и трех других его адвокатов он не убирает.

В итоге процесс отложили на 27 июля.

Напомним накануне, 25 июля, два адвоката Текебаева - Чынара Джакупбекова и Искен Афиджанов в письменном виде обратились в суд с просьбой отложить процесс в связи с невозможностью их участия по состоянию здоровья.