Борец Габит Айдарбеков завоевал бронзу Сурдлимпийских игр в Турции

Кыргызстанец Габит Айдарбеков завоевал бронзу Дефлимпийских игр, которые проходят в Самсуне (Турция).

Как сообщает официальный сайт состязаний, по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг Айдарбеков стартовал с 1/8 финала и первую встречу выиграл у белорусского борца Алеха Валяева со счетом 6:0.

Однако в четвертьфинале уступил россиянину Давиду Требгубову, который затем вышел в финал и стал чемпионом игр. В связи с этим кыргызстанец получил шанс побороться в утешительном раунде, где взял верх над казахстанцем Абдырахманом Оспановым - 5:2.

Победа дала Айдарбекову вести борьбу за бронзу против представителя Армении Геворга Серобяна, которого он уверенно одолел и стал призером Сурдлимпийских игр.

На соревнованиях также выступили два борца из Кыргызстана, которые оказались менее удачливыми. Милиас Марков в категории до 130 кг уступил стартовый поединок и завершил свое участие в играх. В весе до 80 кг Закир Турдиев проиграл две схватки подряд и стал пятым.

Напомним, это вторая медаль сборной Кыргызстана на этих играх, ранее бронзу завоевал Ильгиз Каналбек уулу по дзюдо.