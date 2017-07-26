Катавшегося на пляже в Бостери автохама оштрафовали на 2 тысячи сомов

Автохулигана, разъезжавшего по пляжу в селе Бостери на внедорожнике, задержали. Об этом сообщают в УВД Иссык-Кульской области. По словам правоохранителей, автомашина марки "Тойота Прадо" принадлежит гражданину Республики Казахстан.

Житель города Алматы, 43-летний Арман Байгазаков приехал на отдых в Кыргызстан. Однако вместо нормального проведения курортного досуга он решил забыть о нормах этики и закона, выехав на пляж на своем авто.

"Водитель был передан работникам Госэкотехинспекции для принятия решения о наказании в отношении нарушителя. Сейчас известно, что водителя оштрафовали на две тысячи сомов. Он был привлечен по статье 160 Административного кодекса", - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.