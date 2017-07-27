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Жителям одного из районов Бишкека наладили уличное освещение

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ВБ

Свердловской райадминистрацией совместно с жителями улицы Т. Айтматова был решен вопрос уличного наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Накануне вечером квартал, ограниченный улицей Т.Айтматова - проспекта Жибек Жолу, улицы Курманджан Датки и БЧК приняли работу муниципального предприятия "Бишкексвет".

Во время работ по установке уличного наружного освещения предприятием всего было установлено 45 ламп наружного освещения. Общая протяженность линии освещения составила 1 650 метров.

Теперь местные жители просят оказать содействие в решении ряда вопросов по благоустройству района.

URL: http://www.vb.kg/363866
Теги:
Бишкексвет, Свердловский район
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