Жителям одного из районов Бишкека наладили уличное освещение

Свердловской райадминистрацией совместно с жителями улицы Т. Айтматова был решен вопрос уличного наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Накануне вечером квартал, ограниченный улицей Т.Айтматова - проспекта Жибек Жолу, улицы Курманджан Датки и БЧК приняли работу муниципального предприятия "Бишкексвет".

Во время работ по установке уличного наружного освещения предприятием всего было установлено 45 ламп наружного освещения. Общая протяженность линии освещения составила 1 650 метров.

Теперь местные жители просят оказать содействие в решении ряда вопросов по благоустройству района.