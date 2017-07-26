В Вашингтоне заявляют о предстоящем запуске ракеты в КНДР

В ближайшие дни Северная Корея может провести очередные ракетные испытания. На полигоне в городе Кусон ведутся работы, свидетельствующие о подготовке нового старта ракеты, сообщает в среду, 26 июля, DW со ссылкой на источники Reuters в администрации США. Кроме того, американская разведка зафиксировала транспортировку оборудования, необходимого для запуска межконтинентальной ракеты или ракеты средней дальности.

Пхеньян грозит Вашингтону

Между тем Северная Корея открыто пригрозила Вашингтону ядерным ударом. Если американцы продолжат добиваться смены власти в Пхеньяне, КНДР нанесет ответный удар, сообщило сеульское агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейское государственное агентство ЦТАК.

КНДР 4 июля провела успешное испытание первой в истории страны межконтинентальной баллистической ракеты. Пхеньян заявляет, что ракета может поразить цель в любой точке мира. По данным министерства обороны Японии, полет северокорейской ракеты длился около 40 минут. Она преодолела расстояние 900 км, поднявшись на высоту более 2500 км, прежде чем упала в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Противостояние обостряется

Конфликт между США и Северной Кореей обострился после прихода к власти американского президента Дональда Трампа. Несмотря на протесты и предостережения мирового сообщества, северокорейский режим регулярно проводит ракетные испытания, Трамп неоднократно заявлял о готовности принять в отношении Пхеньяна решительные меры. В ответ на действия КНДР Вашингтон отправил в западную часть Тихого океана два ударных авианосца и намерен перебросить в этот регион еще одну ударную группу. Кроме того, 22 июня Соединенные Штаты продлили еще на один год санкции против КНДР.