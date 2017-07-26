С регистрацией будут проблемы у всех уголовников

Сегодня Омурбек Текебаев, изъявивший желание баллотироваться в президенты, не смог сдать экзамен на владение государственным языком. В ЦИКе ждали результатов теста, а в суде по громкому коррупционному делу продолжались разбирательства. Освобождать из-под стражи лидера "Ата Мекена" не было никаких правовых оснований, так как уголовное дело о взяточничестве было возбуждено задолго до объявления президентских выборов. Об этом в интервью "ВБ" рассказал член ЦИК, доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев.

- Сегодня встал вопрос о прохождение теста на знание государственного языка для Омурбека Текебаева. ЦИК назначила дату сдачи экзамена, что еще от вас завесило?

- Должен отметить, ЦИК участвовала на всех этапах создания равных правовых условий и возможностей для кандидатов в президенты для сдачи теста, а именно - согласовывала Положение о системе определения уровня владения государственным языком "Кыргызтест" (утвержденное Постановлением правительства от 13 июля 2017 года за №430), провела оценку объективности, гласности, транспарентности прохождения теста на знание государственного языка. Тем самым ЦИК КР в полном объеме обеспечила соблюдение равных правовых условий для кандидатов.

Вместе с тем на сегодняшнем совещании было отмечено, что в законодательстве есть пробелы, касающиеся сдачи экзаменов кандидатами на должность президента, находящихся под арестом. Есть большие вопросы, касающиеся и других аспектов участия их в выборном процессе. Имеющиеся нормы не содержат указаний по механизмам реализации прав таких кандидатов. Эти механизмы должны быть отражены в самом конституционном Законе "О выборах президента и Жогорку кенеша КР". Однако они отсутствуют и, соответственно, ЦИК некомпетентна устанавливать свои правила. Так как это относится к компетенции законодательного органа. Существующие коллизии могут быть устранены официальным толкованием органа, принявшим нормативно-правовой акт. То есть, в данном случае необходимо получить решение по применению статьи 51 конституционного Закона "О выборах президента и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

- ЦИК могла настоять на том, чтобы подсудимого кандидата доставили на экзамен под конвоем либо временно освободили его из-под стражи?

- Только решение суда является источником права, общеобязательным для всех органов государственной власти, включая ЦИК. В законе указано, что кандидат или его уполномоченный предоставляют в ЦИК сертификат об уровне владения государственным языком "выше среднего". Центризбирком не уполномочен обеспечивать явку кандидата на тестирование.

- Вы осознаете, что теперь ЦИК окажется под шквалом критики со стороны НПО и прозападных СМИ? Они начнут заявлять, что в Кыргызстане нет демократии.

- ЦИК обеспечивает подготовку и проведение выборов и референдумов в стране в соответствии со статьей 106 Конституции. То есть является правоприменительным органом и руководствуется нормами конституционного Закона "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", осуществляет свои функции строго в рамках правового поля. Не всем это нравится. Заинтересованные силы, безусловно, будут критиковать нашу работу. Они же попытаются нанести репутационный ущерб. Но мы не пойдем на нарушение установленных правил. Как можно применять несуществующий правовой механизм? ЦИК, конечно, в дальнейшем учтет отмеченные пробелы при совершенствовании избирательного законодательства.

- Кроме Текебаева, есть ли еще сидельцы, желающие баллотироваться в президенты? Какова их судьба?

- Есть, и они всем известны. Однако никому из них никаких незаконных привилегий быть не может. Еще раз повторю, ко всем кандидатам, находящимся под арестом, со стороны ЦИК будет одинаковое отношение. У выдвиженцев-сидельцев нет каких-либо особых условий.