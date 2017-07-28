Романсы под аккомпанемент комуза? В Бишкеке пройдет конкурс "Романсиада"

21 и 22 сентября 2017 года в Бишкеке состоится первый Республиканский конкурс исполнителей русского романса "Кыргызская Романсиада".

Художественный руководитель данного музыкального мероприятия Игорь Воронцов сообщил: исполнители будут бороться в трех номинациях - "Любители", "Студенты и учащиеся" и "Профессионалы". Также будет номинация "Кыргызский романс", где будут звучать произведения отечественных композиторов.

"В отличие от других бесчисленных конкурсов, где, как правило, нужно платить денежный взнос, участие в "Романсиаде" всегда было и остается бесплатным, кроме того, лауреаты получают денежные премии и памятные подарки. "Кыргызская Романсиада" не будет исключением. Единственное условие ко всем конкурсантам - исполнять романсы под живой аккомпанемент рояля, гитары, баяна, а может, и комуза. Вот было бы здорово услышать романс "Ямщик, не гони лошадей" в сопровождении комуза! Это вызвало бы настоящий фурор у членов жюри и зрителей", - сообщил Воронцов.

Для справки: "Романсиада" – это целое движение, а точнее, конкурс молодых исполнителей русского романса, который был задуман в 1996 году заслуженной артисткой России Галиной Сергеевной Преображенской. В этом году в Москве в декабре в Колонном зале Дома Союзов пройдет финал XXI Московской Международной "Романсиады".

Этот конкурс дал путевку в жизнь многим молодым исполнителям. Так, первым лауреатом в 1997 году стал девятнадцатилетний Николай Басков. Ежегодно в этих творческих состязаниях по всему миру принимают участие от 400 до 500 певцов, а завершается конкурс в декабре в московском Колонном зале Дома Союзов финалом и традиционным праздничным гала-концертом победителей, в котором принимают участие 12 лучших молодых исполнителей со всего мира.

За двадцатилетнюю историю "Романсиады" пять кыргызстанцев удостоились чести петь на сцене легендарного Колонного зала Москвы. Это Джамиля Раимбекова, Жениш Ысманов, Бакыт Джакыпов, Улан Асамудинов и Ольга Комкова.