В Таиланде в честь дня рождения короля отпустили на волю 1066 черепашек

Жители Таиланда отмечают на этой неделе, 28 июля, день рождения своего короля Махи Вачиралонгкорна (Рама Х). По этому случаю на одном из пляжей была проведена торжественная церемония - на волю отпустили 1066 черепах, передает NewsRu.com со ссылкой на Reuters.

Мероприятие прошло в Центре сохранения морских черепах в Чонбури, примерно в 75-ти км от Бангкока. В нем приняли участие сотни человек - моряки королевского флота Таиланда, а также местные знаменитости и студенты.

Выпущенные черепахи были выращены из яиц, подобранных моряками на острове Кох Крам. По данным Reuters, некоторым из них не было и недели от роду. Между тем журнал Nation пишет, что черепашек отпускают на волю не раньше, чем им исполнится хотя бы шесть месяцев.

Цифра 1066 была выбрана неспроста. Она представляет собой сочетание двух чисел - 10 (нынешний монарх является уже десятым королем правящей династии Чакри) и 66 - количество лет, которое исполнится королю, но не в этом, а в будущем году. Таким образом, по мнению тайцев, число 1066 символизирует долголетие, которого они и желают своему монарху.

Подобные церемонии тайцы проводят каждый год. Так, в 2009 году по случаю дня рождения короля (отца нынешнего монарха - Рамы IX) были отпущены 583 детеныша морских черепах, сообщала местная газета Phuket Gazette.

В 2014 году в честь дня рождения королевы Таиланда были отпущены на волю 983 черепахи, передавал сайт Pattaya Daily News.

Впрочем, повезло не только черепахам. Так, в этом году в честь 65-летия правящего монарха сотрудники Министерства природных ресурсов и окружающей среды выпустили на волю 66 свиных оленей. По данным Nation, торжественная церемония прошла 21 июля в заповеднике Донг Яй в провинции Бурирам.