Успейте приобрести 4G Wi-Fi Wingle мобильного оператора О! всего за 1 сом

Быстрее быстрого, легче лёгкого – 4G Wi-Fi Wingle мобильного оператора О!. Успейте получить это компактное устройство для раздачи Wi-Fi всего за 1 сом по акции!

Подключите тариф "Безлимит 4G + O!TV" на 60 дней и получите скоростной, безлимитный 4G интернет + 130 телеканалов. Основное удобство 4G Wi-Fi Wingle в том, что устройство позволяет быстро подключиться к мобильной сети через любой USB-разъем и не требует для работы внешнего источника питания. Более того, оно обеспечивает комфорт перемещения по дому с ноутбуком, планшетом или смартфоном - пользуйтесь интернетом там, где вам удобно. Подключайте сразу несколько устройств и наслаждайтесь комфортным пребыванием онлайн, пока ваши дети смотрят любимые мультфильмы на канале "Nickelodeon", а тётушка следит за сериалами на "Киносерия". Освободите свой дом от лишних проводов.

Подчеркнем плюсы приобретения 4G Wi-Fi Wingle по акции:

Вы экономите не покупке устройства, получая сразу 2 месяца безлимитного интернета; Получаете 130 ТВ-каналов, среди которых детские, спортивные, новостные, фильмовые и другие.

Выгодно, удобно. Поторопитесь, количество 4G Wi-Fi Wingle ограничено. Спрашивайте во всех Офисах продаж и обслуживания мобильного оператора О! либо закажите через Интернет-магазин!