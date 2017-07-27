В Москве спасли тонувшего в пруду кыргызстанца

Спасатели Москвы вытащили из пруда тонувшего гражданина Кыргызстана. Об этом сообщили в кыргызской диаспоре в Москве.

Инцидент произошел вчера, 26 июля, во второй половине в Терлецком пруду. Отплыв от берега, мужчина вдруг начал неуверенно плавать, а его друзья пытались позвать на помощь.

Патрулировавшая в это время спасательная бригада успела помочь мужчине и вытащить его из воды. Как выяснилось, он являлся гражданином Кыргызстана и на тот момент находился в алкогольном опьянении. Сейчас мужчина находится в нормальном состоянии.