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В Москве спасли тонувшего в пруду кыргызстанца

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Айдана Абдуваитова

Спасатели Москвы вытащили из пруда тонувшего гражданина Кыргызстана. Об этом сообщили в кыргызской диаспоре в Москве.

Инцидент произошел вчера, 26 июля, во второй половине в Терлецком пруду. Отплыв от берега, мужчина вдруг начал неуверенно плавать, а его друзья пытались позвать на помощь.

Патрулировавшая в это время спасательная бригада успела помочь мужчине и вытащить его из воды. Как выяснилось, он являлся гражданином Кыргызстана и на тот момент находился в алкогольном опьянении. Сейчас мужчина находится в нормальном состоянии.

URL: http://www.vb.kg/363878
Теги:
Россия, соотечественники, Москва
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