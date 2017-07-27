Великобритания планирует запретить машины на дизеле и бензине к 2040 году

Правительство Великобритании вслед за Францией объявило о запрете на продажу машин на бензине и дизельном топливе с 2040 года из-за вредного воздействия окиси азота на людей и окружающую среду. Запрет затронет гибридные транспортные средства, у которых есть как дизельный или бензиновый двигатель, так и электромотор. Сейчас на электроэнергии работают менее 1% проданных в Великобритании машин, пишет TJournal.

Запрет стал частью правительственного плана по очистке воздуха и улучшению качества окружающей среды. На проект выделили 3 миллиарда фунтов, но правительство решило предоставить ещё 255 миллионов фунтов местным властям для ускорения его развития.

На эти средства местные власти модернизируют общественный транспорт, заменят покрытие дорог, улучшат кольцевые транспортные развязки, лежачих полицейских, и перепрограммируют светофоры, чтобы "сгладить" транспортный поток.

Как указал The Guardian, план по сокращению выбросов должен быть представлен к марту 2018 года, окончательный вариант документа - к концу года. Предполагается, что в нём также будет описана схема утилизации отходов.

6 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в его стране также планируют запретить продажу машин на дизельном топливе и бензине к 2040 году. Сейчас гибридные автомобили составляют 3,5% французского рынка, электрические - 1,2%.