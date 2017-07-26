Ряд улиц северной части Бишкека на полмесяца останутся без природного газа

Ряд улиц северной части Бишкека полмесяца придется обходится без природного газа. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Компания доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача голубого топлива в следующих районах:

с 27 июля по 12 августа в г. Бишкек в районах, ограниченными отрезками улиц М. Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, БЧК, Карагачева роща; М. Ганди, Мыскал, Сейил, Пригородная; Малышева, Куренкеева, пер. Илийский, пер. Беломорский.

Также, 27-28 июля в г. Кызыл-Кия отключат природный газ по улицам Кенчилер, Горького, Орозбекова (с 8:00 по 17:00 часов).

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.