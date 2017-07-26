Ряд улиц северной части Бишкека на полмесяца останутся без природного газа

Ряд улиц северной части Бишкека полмесяца придется обходится без природного газа. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Компания доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача голубого топлива в следующих районах:
Также, 27-28 июля в г. Кызыл-Кия отключат природный газ по улицам Кенчилер, Горького, Орозбекова (с 8:00 по 17:00 часов).
Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.