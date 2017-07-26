Погода
$ 68.55 - 68.79
€ 79.58 - 80.27

Ряд улиц северной части Бишкека на полмесяца останутся без природного газа

207  0
ВБ

Ряд улиц северной части Бишкека полмесяца придется обходится без природного газа. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Компания доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача голубого топлива в следующих районах:

  1. с 27 июля по 12 августа в г. Бишкек в районах, ограниченными отрезками улиц М. Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, БЧК, Карагачева роща;
  2. М. Ганди, Мыскал, Сейил, Пригородная;
  3. Малышева, Куренкеева, пер. Илийский, пер. Беломорский.

Также, 27-28 июля в г. Кызыл-Кия отключат природный газ по улицам Кенчилер, Горького, Орозбекова (с 8:00 по 17:00 часов).

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

URL: http://www.vb.kg/363883
Теги:
Кызыл-Кия, отключение газа, Газпром Кыргызстан, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  