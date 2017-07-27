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В Мексике феминистки устроили взрыв у здания Конференции епископов страны

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"Неформальное феминистское командование по противодействию авторитаризму" взяло на себя ответственность за взрыв у здания Конференции католических епископов Мексики. Об этом, как пишет Росбалт, говорится в заявлении организации, опубликованном в интернете.

Самодельное взрывное устройство малой мощности было подорвано во вторник "за каждый случай пыток и убийства во имя вашего Бога и за каждого ребенка, пострадавшего от надругательств священников", говорится в сообщении феминисток.

Взрывной волной были повреждены входные двери. В результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура изучает обстоятельства случившегося. Конференция усиливает меры безопасности.

URL: http://www.vb.kg/363886
Теги:
взрыв, гендер, религия, Мексика
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