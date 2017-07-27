Трамп намерен снова запретить трансгендерам служить в армии

Президент США Дональд Трамп намерен вернуть запрет трансгендерам служить в американской армии, который отменил его предшественник Барак Обама, передает DW.

"Пожалуйста, имейте в виду, что администрация США не согласится и не допустит трансгендеров до службы в американских вооруженных силах в каком-либо качестве", - написал он в своем микроблоге Twitter.

По словам главы Белого дома, он принял такое решение после консультаций с генералами и военными экспертами. "Наши военные должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены гигантскими медицинскими затратами и беспорядком, которыми будет сопровождаться присутствие трансгендеров в армии", - добавил Трамп.

Объявленное решение президента было критически воспринято в Конгрессе. Глава сенатского комитета по обороне, влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал шаг Трампа неуместным.

Пентагон разрешил трансгендерам служить в армии США в июле 2016 года. Военным было предоставлено время до июня 2017 года, чтобы разработать соответствующие директивы, однако министр обороны в администрации Трампа Джеймс Мэттис продлил этот срок на полгода.

В феврале нынешнего года Трамп уже отменил инициированные Бараком Обамой правила, позволявшие школьникам-трансгендерам выбирать туалетные комнаты и раздевалки, исходя из их собственных представлений о собственном поле.

С 2011 года в американских вооруженных силах разрешено нести службу гомосексуалам.