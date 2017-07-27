Парламент Израиля присвоил Дню Победы статус государственного праздника

Парламент Израиля утвердил празднование Дня Победы 9 мая, присвоив ему статус государственного. Об этом, как передает РБК, сообщила пресс-служба партии "Наш дом Израиль", депутат которой был автором соответствующей инициативы.

Автором Закона о 9 Мая стал депутат Одед Форер. Согласно инициативе, День Победы будет отмечаться 9 мая на государственном уровне. Также он будет внесен в реестр государственных праздников. Закон поддержали единогласно: все 53 парламентария проголосовали за, отметили в партии.

"Сегодня очень важный для меня день. Теперь мы можем быть уверены: память о победе над нацизмом, о подвиге евреев, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны, не будет утеряна никогда. Для ветеранов, в том числе и живущих в Израиле, эта дата - 9 мая, имеет символическое значение", - заявил Форер. Он добавил, что "наш моральный долг" отдать ветеранам честь "за спасение человечества от нацизма и увековечить память о великой победе, которая для евреев и Израиля имеет особое значение".

В партии "Наш дом Израиль" отметили, что закон был принят "в беспрецедентно короткие сроки" - за 4 месяца. Там добавили, что это произошло, "несмотря на искусственно создаваемые препятствия на пути продвижения этого законопроекта со стороны представителей некоторых партий".

Одед Форер подал законопроект, предлагающий сделать День Победы государственным праздником в конце марта. Он отмечал, что получение 9 мая статуса официального праздника имеет символическое значение для ветеранов Второй мировой войны, в том числе и живущих в Израиле.