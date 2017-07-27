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Член ЦИК: Против представителей "Ата Мекена" могут возбудить уголовное дело

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Кирилл Степанюк

Кайрат Осмоналиев считает, что против представителей выдвиженца в президенты Омурбека Текебаева правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело. Об этом член Центризбиркома рассказал в беседе с "ВБ". Поводом для этого может стать давление на ЦИК.

Как отмечает Осмоналие, в интервью СМИ депутат Наталья Никитенко рассказала, что 25 июля заходила к председателю Центральной избирательной комиссии и требовала проведения заседания. В то же время представитель секретариата партии "Ата Мекен" Таалайгуль Токтакунова оказывала давление на члена ЦИК Елену Джилкичиеву, при этом оскорбляла ее. Доказательства этого зафиксированы на видео.

"В соответствии части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Кыргызстана предусмотрена ответственность за вмешательство в деятельность избирательных комиссий с использованием должностного положения путем дачи указаний во вопросам, относящимся к исключительной компетенции ЦИК", - отмечает Осмоналиев.

При этом доктор юридических наук подчеркивает, что в опубликовании этих данных в СМИ, согласно УПК, есть повод и основание для возбуждения уголовного дела.

URL: http://www.vb.kg/363890
Теги:
выборы, уголовная ответственность, Кыргызстан, ЦИК
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Комментарии
saulesh naimova
27.07.2017, 10:35
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 12

эта партия мародеров совсем обнаглели мало того что хапали имущества простого народа так еще давят на цик пора уже разобраться с этими беспредельщиками 

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Банин Александр
27.07.2017, 10:38
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Плюсов: 68
Минусов: 128
Комментариев: 77

Члены партии и депутаты от Ата-Мекена ведут себя крайне агрессивно и вызывающе. Стоит подумать, как привести их в чувство. Они совсем обнаглели!

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