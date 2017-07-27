Член ЦИК: Против представителей "Ата Мекена" могут возбудить уголовное дело

Кайрат Осмоналиев считает, что против представителей выдвиженца в президенты Омурбека Текебаева правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело. Об этом член Центризбиркома рассказал в беседе с "ВБ". Поводом для этого может стать давление на ЦИК.

Как отмечает Осмоналие, в интервью СМИ депутат Наталья Никитенко рассказала, что 25 июля заходила к председателю Центральной избирательной комиссии и требовала проведения заседания. В то же время представитель секретариата партии "Ата Мекен" Таалайгуль Токтакунова оказывала давление на члена ЦИК Елену Джилкичиеву, при этом оскорбляла ее. Доказательства этого зафиксированы на видео.

"В соответствии части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Кыргызстана предусмотрена ответственность за вмешательство в деятельность избирательных комиссий с использованием должностного положения путем дачи указаний во вопросам, относящимся к исключительной компетенции ЦИК", - отмечает Осмоналиев.

При этом доктор юридических наук подчеркивает, что в опубликовании этих данных в СМИ, согласно УПК, есть повод и основание для возбуждения уголовного дела.