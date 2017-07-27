В Ошской области сотрудник патрульной милиции сбил шестиклассницу. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД. По данным правоохранителей, инцидент произошел 4 июля.

Сотрудник Узгенского УПМ в Кара-Суйском районе совершил наезд на ребенка по автодороге Ош - Баткен - Исфана. По данному факту была проведена служебная проверка и техэкспертиза. В итоге выяснилось, что, будучи за рулем служебной автомашины марки "Лада-Приора" водитель с трудом остановился, однако избежать столкновения не удалось.

"Девочка неожиданно выбежала на проезжую часть, и милиционер не успел затормозить. На месте он оказал первую медицинскую помощь и отвез пострадавшую в больницу. Школьница получила незначительные ушибы. Техническая экспертиза установила, что водитель не был виноват. Хорошо, что он успел тогда затормозить, поэтому она сейчас жива. Дело не было возбуждено, так как виновата была сама пострадавшая, сейчас она чувствует себя хорошо", - сообщил старший инспектор пресс-службы УВД Ошской области Женишбек Ашырбаев.

Приказом УВД Ошской области за нарушение дисциплинарного устава и приказов МВД старшему инспектору областной патрульной милиции капитану милиции А.А. был объявлен выговор. За слабый контроль за выполнением подчиненными своих должностных обязанностей командир роты областной патрульной милиции капитан милиции К.А. также получил дисциплинарное наказание.