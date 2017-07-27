В вузах страны завершился прием абитуриентов

Сегодня, 27 июля, в вузах республики завершился прием абитуриентов.

С 10 по 22 июля в вузах прошло два тура приема абитуриентов на грантовые и контрактные места. Третий тур начался 24 июля и сегодня комиссия огласит его результаты.

До конца июля абитуриент должен подтвердить желание быть зачисленным в вуз - сдать пакет документов и заключить контракт с университетом, если поступил на платное отделение, и до конца августа в Минобразования станет известно точное число абитуриентов, поступивших в вузы.

Напомним, всего в 2017 году общеобразовательные школы окончили около 62 тысяч человек. Из них 48 тысяч выпускников участвовали в общереспубликанском тестировании, из которых 26 тысяч выпускников не смогли набрать пороговый балл - 110.