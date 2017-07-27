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В Бишкеке началась благотворительная акция для сбора детей-сирот в школу

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Айдана Абдуваитова

Общественный фонд "Защиты прав детей-сирот" совместно с фондом "Руки добра" запустил благотворительную акцию "Скоро в школу". Об этом "ВБ" сообщили организаторы акции.

Акция проходит с 24 июля по 27 августа. В рамках акции идет сбор благотворительных взносов и канцелярских принадлежностей для детей, оставшихся без попечения родителей.

"Тысячи детей-сирот, дети, оставшиеся без попечения родителей, пойдут в школу с "неполными портфелями", им некому "собрать" рюкзак со школьными принадлежностями. Неравнодушные кыргызстанцы, не оставайтесь в стороне и примите активное участие в данной благотворительной акции. Объединившись, мы сможем помочь 500 детишкам, оставшимся без попечения и заботы родителей. Давайте вместе подарим им частичку тепла, любви и добра. Совместными усилиями мы сможем отправить детей с полным рюкзаком в школу", - призвали организаторы акции.

Пожертвования с пометкой акции "Скоро в школу" можно принести в офис Фонда "Права защиты прав детей-сирот" по адресу город Бишкек, ул. Токтогула, 216/1, пересекает ул. Уметалиева, предварительно позвонив по телефону 0559-800-579 ОФ "Права защиты детей сирот".

Благотворительные взносы принимаются на банковский счет в "Халык Банке Бишкек":

  1. в долларах США – 1250820100089238 Бик 125001;
  2. в сомах - 1250820000026462 Бик 125008;

Электронный кошелек Elsom: 0559800579 (код агента 02523 оплатить товары и услуги);

Лицевой счет фонда в "Мобильник": 7125329.

URL: http://www.vb.kg/363896
Теги:
благотворительность, школа, сироты
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