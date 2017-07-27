Текебаев и Чотонов отказались участвовать в суде без адвокатов

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В начале судебного заседания подсудимый Текебаев заявил отвод предоставленному ему государственному защитнику. Он напомнил, что в связи с отсутствием его юристов ему назначили государственного.

"У меня есть три адвоката, они со мной на протяжении пяти месяцев. Я имею право на то, чтобы защищать себя сам. Вы нарушаете мои права и подготовили дежурного адвоката. Я даже не знаю ее имени и фамилии. Вы очень торопитесь зачитать материалы и приговор. Мы даже одного тома не закончили. УПК предусматривает, что суд может предложить пригласить или назначить другого защитника. Однако этого вы не сделали. Государственного защитника представляют тем, кто не может оплатить услуги адвоката. Но даже тогда у подсудимого есть право выбора. Она даже не пришла ко мне и не познакомилась со мной. Я уверен, что она не знает даже тех материалов дела, что имеются у нее на столе", - сказал Текебаев.

В свою очередь сама госадвокат Элмира Чоноева заявила, что она изучала материалы дела накануне до 23.00. С ее слов, доказательством служат имеющиеся записи с видеокамер.

"Я не смогла прийти к вам, поскольку эта процедура довольно сложная. Конечно, я должна сказать, что изучать 8 томов материалов дела очень сложно. Однако я буду защищать вас в соответствии с законом и адвокатской этикой. Заявленный отвод оставляю на усмотрение суда", - отметила адвокат.

Председательствующий на процессе судья Эрнис уулу Айбек на месте отказал в заявленном ходатайстве.

Судья отметил, что никто не нарушает прав подсудимого и никто не против того, чтобы на процессе участвовали частные адвокаты.

На это Текебаев возмутился данным решением, заявив, что судья "может так обманывать мальчика, приехавшего из села".

Текебаев отказался участвовать на процессе без его юристов и попросил удалить его из зала. Как только вывели одного подсудимого, вслед за ним ушел и Чотонов, поддержав Текебаева.