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В суде по делу Текебаева заявили тринадцатый отвод судье

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Аида Джумашева

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

После того как судья не удовлетворил отвод дежурному адвокату, подсудимые ушли из зала заседаний.

Адвокат Чотонова Бактыбек Жумашев попросил отложить процесс на другой день, так как без участия их подзащитных судебное заседание не может продолжаться. Однако судья Эрнис уулу Айбек отказал в данном ходатайстве.

В ответ на это сторона защиты заявила судье 13-й отвод. Жумашева поддержали и другие адвокаты, в том числе и государственный адвокат Элмира Чоноева.

"Я вынуждена поддержать своего коллегу", - сказала Чоноева.

Прокуратура выступила против. Судья выйдя из совещательной комнаты в очередной раз отказал адвокатам в своем отводе.

URL: http://www.vb.kg/363899
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (17 материалов)
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Комментарии
Руслан Рустамович
27.07.2017, 10:42
Карма: -31
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 45
Минусов: 76
Комментариев: 92

Они что там решили установить мировой рекорд? 13 отводов. Судья их вообще скоро в попочку пошлет и скажет, что достали. Методы провокатора Текебаева используют даже на суде. Когда же посадят мародера, реально всех достал!

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Mahabat Aitieva
27.07.2017, 12:28
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 21
Минусов: 11
Комментариев: 44

Может для начала адвокатам Текебаева надо приходить на заседания, а не по кафе кофееть?

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