В суде по делу Текебаева заявили тринадцатый отвод судье

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

После того как судья не удовлетворил отвод дежурному адвокату, подсудимые ушли из зала заседаний.

Адвокат Чотонова Бактыбек Жумашев попросил отложить процесс на другой день, так как без участия их подзащитных судебное заседание не может продолжаться. Однако судья Эрнис уулу Айбек отказал в данном ходатайстве.

В ответ на это сторона защиты заявила судье 13-й отвод. Жумашева поддержали и другие адвокаты, в том числе и государственный адвокат Элмира Чоноева.

"Я вынуждена поддержать своего коллегу", - сказала Чоноева.

Прокуратура выступила против. Судья выйдя из совещательной комнаты в очередной раз отказал адвокатам в своем отводе.