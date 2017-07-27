Кыргызстанцы собрали более 33 млн сомов в виде фитр-садака, обязательной милостыни в период разговения. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.

В ДУМКе рассказали, что эти средства были собраны в мечетях республики в течение месяца Рамазан. После завершения поста накопления были опечатаны и переданы комиссии для подсчета.

Так, за священный месяц было собрано 33 млн 668 тыс. 886 сомов. 50% этой суммы останется в местных мечетях, по 15% будут переданы в районные и областные духовные управления и 20% поступит в муфтият г. Бишкек. Эти средства предусмотрены для адресной помощи семьям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и другим нуждающимся кыргызстанцам.

В пресс-службе также отметили, что из этих средств 3 млн 200 тыс. сомов уже были направлены в виде гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения и схода оползня весной этого года в Узгенском и Чон-Алайском районе.

В ДУМК отметили, что объем поступивших средств от верующих превысил прошлогодние показатели. Так, в 2014 году был собран всего 21 млн сомов, в 2015 - 31 млн сомов, в 2016 - 32 миллиона.