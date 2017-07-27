Погода
$ 68.56 - 68.79
€ 79.85 - 80.77

Кыргызстанцы собрали более 33 млн сомов в виде фитр-садака

125  0
Айдана Абдуваитова

Кыргызстанцы собрали более 33 млн сомов в виде фитр-садака, обязательной милостыни в период разговения. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.

В ДУМКе рассказали, что эти средства были собраны в мечетях республики в течение месяца Рамазан. После завершения поста накопления были опечатаны и переданы комиссии для подсчета.

Так, за священный месяц было собрано 33 млн 668 тыс. 886 сомов. 50% этой суммы останется в местных мечетях, по 15% будут переданы в районные и областные духовные управления и 20% поступит в муфтият г. Бишкек. Эти средства предусмотрены для адресной помощи семьям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и другим нуждающимся кыргызстанцам.

В пресс-службе также отметили, что из этих средств 3 млн 200 тыс. сомов уже были направлены в виде гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения и схода оползня весной этого года в Узгенском и Чон-Алайском районе.

В ДУМК отметили, что объем поступивших средств от верующих превысил прошлогодние показатели. Так, в 2014 году был собран всего 21 млн сомов, в 2015 - 31 млн сомов, в 2016 - 32 миллиона.

URL: http://www.vb.kg/363901
Теги:
благотворительность, ДУМК
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  