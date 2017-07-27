"32 ГБ в подарок": акция MegaCom продолжается

Активно расширяя сеть 4G LTE, MegaCom также предоставляет сотням тысяч абонентов уникальную возможность оценить скоростной интернет абсолютно бесплатно.

До конца жаркого лета абоненты сотового оператора могут получить 32 ГБ трафика 4G LTE в подарок, просто подключив сеть четвертого поколения по команде *460 (вызов).

Ощутите в полной мере преимущества скоростного 4G интернета: загружайте ваши любимые игры и приложения, страницы социальных сетей, скачивайте популярную музыку и новинки мирового кино в высоком качестве за считанные секунды!

При подключении к высокоскоростной технологии 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. В случае если после набора команды *460 система ответит "Замените SIM-карту", обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании, где вам обменяют вашу старую SIM-карту на новую формата 4G LTE бесплатно.

Подробная информация по акции на официальном сайте компании.