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Столичные власти отремонтируют подземный переход на проспекте Жибек Жолу

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ВБ

Столичные власти отремонтируют еще один подземный переход. По информации Свердловской райадминистрации, на

сегодняшний день завершается ремонт подземного перехода, расположенного на проспекте Жибек Жолу возле восточного автовокзала.

В настоящее время также были выполнены работы по устранению специфического запаха в переходе. Сотрудники "Бишкекасфальтсервис" производят работы по штукатурке стен. Силами МП "Бишкексвет" было установлено наружное освещение.

В ближайшее время над лестницами подземного перехода будут установлены навесы. Полностью завершить работы по ремонту перехода планируется ко Дню независимости КР.

URL: http://www.vb.kg/363903
Теги:
Свердловский район, Бишкек
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