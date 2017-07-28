Столичные власти отремонтируют подземный переход на проспекте Жибек Жолу

Столичные власти отремонтируют еще один подземный переход. По информации Свердловской райадминистрации, на

сегодняшний день завершается ремонт подземного перехода, расположенного на проспекте Жибек Жолу возле восточного автовокзала.

В настоящее время также были выполнены работы по устранению специфического запаха в переходе. Сотрудники "Бишкекасфальтсервис" производят работы по штукатурке стен. Силами МП "Бишкексвет" было установлено наружное освещение.

В ближайшее время над лестницами подземного перехода будут установлены навесы. Полностью завершить работы по ремонту перехода планируется ко Дню независимости КР.